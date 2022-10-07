Обстрелянный ВСУ автобус под Херсоном вез только мирных жителей | 360°

Происшествия 07 октября 2022, 09:49 Поделиться Telegram

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Viber Обстрелянный ВСУ автобус под Херсоном вез только мирных жителей Замглавы херсонской ВГА Стремоусов: в расстрелянном ВСУ автобусе не было военных

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В автобусе, который ВСУ обстреляли на Дарьевском мосту в Херсонской области, были только мирные жители и ни одного военного. Об этом ТАСС сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

По его мнению, ракетный удар по автобусу является терактом.

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«Да, конечно, это теракт. <…> Проблема в том, что сидят местные жители, которые постоянно передают информацию, координаты, когда кто подъезжает. <…> Скорее всего, из села наводят», — пояснил Стремоусов.

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Украинские боевики ударили по автобусу, в котором люди ехали на работу, ракетами реактивной системы залпового огня HIMARS сегодня в 07:00. ВСУ выпустили в сторону Дарьевского моста четыре ракеты. Автобус сгорел дотла. Поначалу стало известно о четырех погибших и трех раненых. Затем количество жертв выросло до пяти.

Бригады «скорой» оперативно прибыли на место происшествия и оказали пострадавшим экстренную медпомощь. Затем их доставили в лечебные учреждения региона. По последней информации, пострадавшие находятся в среднетяжелом состоянии. У них осколочные ранения.

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