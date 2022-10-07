ВСУ ударили по автобусу с мирными жителями Херсона | 360°

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ВСУ ударили по автобусу с мирными жителями Херсона

ВСУ обстреляли автобус с мирными жителями в Херсонской области из HIMARS

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ВСУ открыли огонь по автобусу с мирными жителями в Херсонской области. Об этом сообщили представители экстренных служб. Их слова процитировали в Telegram-канале Zvezdanews.

«Четыре человека погибли, еще трое ранены», — уточнили они.

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По данным экстренных служб, ВСУ открыли огонь по транспортному средству из РСЗО HIMARS. Всего по району Дарьевского моста со стороны противника прилетело четыре ракеты.

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Состояние раненых пока не уточняется. Также пока неизвестно о других последствиях прилета со стороны бойцов украинской армии.

Недавно украинские силы также ударили из HIMARS по жилому дому в Херсоне, а также по Антоновскому мосту — единственной переправе, которая соединяет Херсон с частью Херсонской области на противоположной стороне Днепра.

Херсонская область

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