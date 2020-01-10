Работы по тушению пожара на НПЗ в Ухте закончены

«Пресс-служба ПАО „Лукойл“ сообщает о завершении работ по тушению возгорания на блоке ввода присадок ООО „Лукойл-Ухтанефтепереработка“. В 23:20 9 января возгорание было локализовано, в 01:14 10 января — ликвидировано. В настоящее время на объекте ведутся ремонтно-восстановительные работы», — сказано в сообщении.

Никакой опасности для технологического оборудования, межцеховых коммуникаций и резервуарных парков сейчас нет. Другие производственные установки компании работают в обычном режиме. Выпуск продуктов продолжается, никаких ограничений по приему нефти не вводилось.

В «Лукойле» рассказали и о здоровье единственного пострадавшего. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное, угрозы для жизни нет. Ранее сообщалось, что он получил ожог лица и травму груди.

Пожар на НПЗ в Ухте возник 9 января. Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров. Пожарным удалось справиться с огнем. На месте ЧП работали 104 человека и 19 единиц техники. Также в тушении пожара участвовал пожарный поезд.

После произошедшего создана комиссия по выяснению обстоятельств ЧП и ликвидации его последствий.