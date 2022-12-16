Происшествия 16 декабря 2022, 16:13 Работу следователей на месте крушения вертолета Бурятии сняли на видео Следователи завели дело после крушения вертолета Ми-8 в Бурятии

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Уголовное дело завели следователи после крушения вертолета Ми-8 в аэропорту Улан-Удэ, при котором погибли три члена экипажа. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

В ведомстве напомнили, что крушение произошло на территории аэропорта «Байкал». На борту упавшего вертолета находились три члена экипажа, которые скончались от полученных ран.

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По данному факту следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

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На место прибыли следователи и криминалисты для проведения работ. Они занимаются установкой всех обстоятельств крушения.

Семьи погибших членов экипажа вертолета Ми-8 получат компенсацию в размере миллиона рублей. Такое заявление ранее сделал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Вертолет Ми-8 загорелся при посадке в аэропорту Улан-Удэ на рулежной дорожке. Известно, что в эксплуатацию воздушное судно не поступало. На его борту находился экипаж из трех человек. Все они погибли на месте.