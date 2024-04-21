Происшествия 21 апреля 2024, 09:06 Более 30 тысяч человек эвакуировали с подтопленных территорий в России МЧС: с подтопленных территорий РФ эвакуировали 32,4 тысячи человек Andrey Titov/Business Online / Global Look Press

Читать 360tv в

Спасатели продолжают работать в пострадавших от паводка регионах. Всего в Оренбургской, Тюменской и Курганской областях эвакуировали порядка 32,4 тысячи человек, остаются подтопленными почти 19 тысяч домов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В Оренбургской области на освободившихся от потопа участках началась работа оценочных комиссий. В Орске спасатели фильтруют и очищают воду из реки Елшанка, откачивают воду из домов и улиц.

Реклама

В Тюменской области специалисты выложили второй круг защитной дамбы в Ишимском районе.

«В Ишиме спасатели расчищают заторы в реке Ишим с помощью тяжелой техники и плавсредств», — указали в пресс-службе.

В Курганской области уровень воды в реке Тобол достиг 1004 сантиметров. Спасатели в круглосуточном режиме контролируют состояние берегоукрепительных сооружений.

Ранее электрики возобновили в Орске подачу электричества в некоторые дома, освобожденные от паводка. За неделю специалисты провели электричество в 43 многоэтажки.