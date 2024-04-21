21 апреля 2024, 09:06
Более 30 тысяч человек эвакуировали с подтопленных территорий в России
МЧС: с подтопленных территорий РФ эвакуировали 32,4 тысячи человек
Спасатели продолжают работать в пострадавших от паводка регионах. Всего в Оренбургской, Тюменской и Курганской областях эвакуировали порядка 32,4 тысячи человек, остаются подтопленными почти 19 тысяч домов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
В Оренбургской области на освободившихся от потопа участках началась работа оценочных комиссий. В Орске спасатели фильтруют и очищают воду из реки Елшанка, откачивают воду из домов и улиц.
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В Тюменской области специалисты выложили второй круг защитной дамбы в Ишимском районе.
«В Ишиме спасатели расчищают заторы в реке Ишим с помощью тяжелой техники и плавсредств», — указали в пресс-службе.
В Курганской области уровень воды в реке Тобол достиг 1004 сантиметров. Спасатели в круглосуточном режиме контролируют состояние берегоукрепительных сооружений.
Ранее электрики возобновили в Орске подачу электричества в некоторые дома, освобожденные от паводка. За неделю специалисты провели электричество в 43 многоэтажки.
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