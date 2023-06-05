Эксклюзив 05 июня 2023, 07:42 Работающий квадрокоптер нашли на железнодорожных путях МЦД-2 Беспилотник обнаружили на железнодорожных путях МЦД-2 в Москве Unsplash

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Экстренные службы 5 июня вызвали на МЦД-2. На железнодорожных путях нашли работающий квадрокоптер неизвестного происхождения. Его исследуют кинологи с собаками, сообщил источник «360».

Квадрокоптер заметили на железнодорожных путях МЦД-2 «Курско-Рижский» в районе станции Марьина роща в сторону Дмитровской. Очевидцы сообщили, что он находился в рабочем состоянии и мигал. Они вызвали экстренные службы, на место приехали спасатели, кинологи и полицейские.

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Два беспилотника рухнули, но не сдетонировали на трассе М3 «Украина» в Калужской области. Место ЧП оцепили, автомобилистам организовали объездные пути. По вине другого БПЛА случился пожар на объекте энергетической инфраструктуры в Белгородской области. Дрон, по словам администрации, сбросил на него взрывное устройство. Никто не пострадал, электроснабжение не нарушили.