Происшествия 05 июня 2023, 07:30 Беспилотники рухнули на дорогах в Калужской области Губернатор калужской области Шапша сообщил о двух упавших на дороги беспилотниках РИА «Новости»

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В Калужской области на трассе М3 «Украина» на расстоянии 16 километров друг от друга рухнули два беспилотника. Экстренные службы оцепили территорию, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владислав Шапша.

«Утром на автодороге М3 „Украина“ на 299 км (Жиздра) и на 283 км (Думиничи) упали два БПЛА. Детонации не произошло», — написал он.

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Территорию в районе ЧП оцепили, специалисты организовали оперативно-технические мероприятия. Владислав Шапша сообщил, что для автомобилистов организовали альтернативные пути объезда.

В Белгородском районе Белгородской области загорелся объект энергетической инфраструктуры. Власти сообщили, что беспилотник сбросил на него взрывное устройство. Пожар не нарушил электроснабжение домов, люди не пострадали. В Шебекине на разрушенной от обстрелов подстанции скорой помощи заметили мародеров.