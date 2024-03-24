Происшествия 24 марта 2024, 10:02 Работа техники у завалов в Crocus City Hall попала на видео Грузовики начали вывозить мусор после разбора завалов в Красногорске

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Тяжелая техника начала вывозить мусор и расчищать территорию после разбора завалов в Crocus City Hall. Работа грузовиков попала на видео, которое оказалось в распоряжении «360».

Грузовики по очереди подъезжают к месту завалов и вывозят остатки мусора с территории. О том, что на место пожара в Crocus City Hall прибыла тяжелая техника для разборки поврежденных сооружений и расчистки завалов, сообщали в пресс-службе МЧС России.

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«Продолжается разбор конструкций с применением тяжелой техники для обеспечения доступа спасателей внутри здания», — передавали в министерстве.

Спасательную операцию на месте теракта завершили, а поисковая еще продолжается.

Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта: вооруженные боевики ворвались в концертный зал, расстреляли людей и разбросали зажигательные шашки. Погибли 133 человека, в том числе дети. Число пострадавших выросло до 152. В России 24 марта объявили днем общенационального траура.