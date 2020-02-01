Рабочим обещали по 8 тысяч рублей за снос спорткомплекса «Петербургский»

Об этом сообщило издание «Фонтанка». На демонтаж крыши выделили три пары высотником. Рабочие должны были посменно подниматься на крышу спорткомплекса и постепенно отделять от внешнего бетонного кольца 112 вант, которые держали крышу-мембрану. Первыми наверх поднялись 29-летний Кучеров и 26-летний Александр Бардынин.

Их доставили наверх в строительной люльке. Пока мужчины поднимались, они обсуждали свою работу. Речь зашла о зарплате — за каждый день демонтажа крыши спорткомплекса им обещали плотить по 8 тысяч рублй.

«Это стоит восьми рублей в день? По-моему, мало», — сказал Бардынин, отметив опасность предстоящего задания.

Когда мужчины поднялись на крышу, Кучеров вылез из люльки и приступил к демонтажу. В какой-то момент здание начало рушится. Матвей побежал обратно к люльке, но не успел в нее забраться и упал вниз вместе с обломками спорткомплекса. Этот момент попал на видео, снятое с коптера. Позже тело рабочего нашли под обломками здания.

Следователи возбудили уголовное дело из-за гибли рабочего и очевидных нарушений правил безопасности во время сноса здания.