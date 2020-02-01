    01 февраля 2020, 16:12

    Рабочим обещали по 8 тысяч рублей за снос спорткомплекса «Петербургский»

    Дарья Морозова

    За каждый день работы на крыше СКК «Петербургский» погибшему под завалами Матвею Кучерову и его другу обещали по восемь тысяч рублей. До начала демонтажа здания мужчины обсуждали, что оплата не стоит грозящей им опасности.

    Об этом сообщило издание «Фонтанка». На демонтаж крыши выделили три пары высотником. Рабочие должны были посменно подниматься на крышу спорткомплекса и постепенно отделять от внешнего бетонного кольца 112 вант, которые держали крышу-мембрану. Первыми наверх поднялись 29-летний Кучеров и 26-летний Александр Бардынин.

    Их доставили наверх в строительной люльке. Пока мужчины поднимались, они обсуждали свою работу. Речь зашла о зарплате — за каждый день демонтажа крыши спорткомплекса им обещали плотить по 8 тысяч рублй.

    «Это стоит восьми рублей в день? По-моему, мало», — сказал Бардынин, отметив опасность предстоящего задания.

    Когда мужчины поднялись на крышу, Кучеров вылез из люльки и приступил к демонтажу. В какой-то момент здание начало рушится. Матвей побежал обратно к люльке, но не успел в нее забраться и упал вниз вместе с обломками спорткомплекса. Этот момент попал на видео, снятое с коптера. Позже тело рабочего нашли под обломками здания.

    Следователи возбудили уголовное дело из-за гибли рабочего и очевидных нарушений правил безопасности во время сноса здания.