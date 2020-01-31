Обрушение крыши спортивного комплекса в Петербурге попало на видео. Под завалами могут быть люди

В МЧС Санкт-Петербурга подтвердили, что под завалами могут находиться люди. Что с ними сейчас — непонятно. Трансляцию демонтажа СКК ведет «Фонтанка». Как сообщил сайт, на этом месте планируют возвести крупнейшую в мире ледовую арену.

«Произошло обрушение конструкции. Площадь неизвестна. Под завалами могут быть люди. Обстоятельства произошедшего уточняются», — рассказали «360» в МЧС Петербурга.

На записи видно, что один из рабочих демонтировал арочные горизонтальные конструкции на крыше СКК. Вся кровля комплекса точечно держится на ажурных выступах здания. На месте крепления крыши с внешней стеной и шли работы. Тяжело сказать наверняка, но похоже, что рабочий обычной болгаркой отделял кровлю от вертикальной поверхности, нарушив технику безопасности и технику производства работ по демонтажу зданий. Когда это получилось, по принципу домино или карточного домика валиться вниз стала вся крыша, по всей ее площади.

Рабочий попытался добежать до спасительной строительной люльки, но не успел. Он рухнул вниз с огромной высоты вместе с крышей. Скорее всего, он сейчас под завалами.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Здесь наготове стоит машина реанимации, подъехали спасатели. Упавшего рабочего ищут. Есть надежда, что ему удалось выжить.