Спорткомплекс «Петербургский» обрушился во время демонтажа. Главное

В Санкт-Петербурге во время демонтажа крыши спортивно-концертного комплекса (СКК) конструкция внезапно обрушилась, под завалами погиб рабочий. Позднее спасатели обнаружили его тело. В обстоятельствах трагедии разбирался «360».

Почему сносят спорткомплекс?

СКК «Петербургский» сносят и перестраивают к чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2023 году. В январе 2020 года городские власти заключили концессионное соглашение с компанией «СКА-Арена». Согласно договору реконструкция обойдется в 20 миллиардов рублей, половину суммы даст город. Компания хоккейного клуба СКА перестроит объект и получит в свое управление крупнейший крытый стадион Петербурга.

На арене самого спорткомплекса в хоккей уже давно не играли, писал «Чемпионат«. СКА выступает в «Ледовом дворце» на 12,3 тысячи зрителей, после ЧМ-2023 команда переедет в реконструированный спорткомплекс. Вместимость новой хоккейной арены составит 21,5 тысячи человек, при проведении концертов там смогут находится сразу 23 тысячи зрителей.

Как велись работы

31 января сварщикам нужно было срезать 112 вант, на которых держалась крыша здания, рассказал директор ООО «СКА Арена» Игорь Забиран. Когда несколько вант были срезаны, обрушилось центральное железобетонное кольцо.

«На объекте проводятся мероприятия по выяснению причин обрушения», — добавил глава компании.

По данным «Фонтанки«, после того, как рабочие отсоединили девять креплений, крыша начала трещать. Несмотря на это, один из сварщиков вылез из люльки подъемника и продолжил работу. Когда он срезал очередное крепление, конструкция стала рушиться. Мужчина побежал обратно к люльке, но не успел в нее забраться.

Момент обрушения попал на видео, снятое дроном.

Погибшим оказался 29-летний высотный рабочий Матвей Кучеров, приехавший из Петрозаводска. По одним данным, он работал без страховочного троса, по другим — трос перерезало обрушившейся конструкцией.

В пресс-службе «СКА-Арена» заявили РБК, что Кучеров нарушил технику безопасности.

«Он выполнял работы на высоте. К сожалению, им была нарушена техника безопасности. Он не был пристегнут», — сообщили в компании.

По информации петербургского управления МЧС, обрушилось 80% стен и кровли комплекса, площадь завалов составила 28 тысяч квадратных метров.

Под рухнувшим зданием искали еще одного человека, сообщали в ведомстве. Позднее стало известно, что все остальные члены бригады, состоявшей их четырех человек, живы. Их опросили следователи.

Расследование

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил принять меры для предотвращения дальнейшего обрушения здания и не допускать на территорию людей. Также он пообещал помочь семье погибшего рабочего.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело «в связи с гибелью рабочего, а также очевидным фактом нарушения правил безопасности» при сносе здания. Расследованием займется центральный аппарат ведомства.

Петербургские следователи уже изъяли документацию, опросили свидетелей и назначили необходимые экспертизы.

Кто занимался сносом

«СКА Арена» заявила, что подрядчиком на объекте является строительная компания «Прайд». В самой компании сообщили, что должны были приступить к демонтажу позднее. По данным «Фонтанки«, 31 января снос здания проводило ООО «АН Дорстройпроект», зарегистрированное в октябре 2019 года для осуществления автомобильных грузоперевозок. До этого высотным демонтажом фирма не занималась.