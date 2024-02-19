19 февраля 2024, 08:27
Рабочие вернулись в шахту «Таштагольская» после горного удара
Шахта «Таштагольская» возобновила работу в штатном режиме
Принадлежащая горнодобывающей компании Evraz Group шахта «Таштагольская» в Кемеровской области возобновила работу. Представитель предприятия сообщил «Интерфаксу», что разрушений не обнаружили.
«Работа шахты восстановлена. Разрушений нет», — сказал он.
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Таштагольский рудник возобновил работу в штатном режиме. Более 160 рабочих эвакуировали из шахты вечером 18 февраля из-за горного удара магнитудой 2,4. Никто не пострадал.
Аналогичное происшествие случилось на шахте «Таштагольской» весной 2022 года. Тогда из-за подвижки грунта на глубине 294 метра на поверхность вывели более 250 человек.
В Красноярском крае рыбак сгорел во время подледной ловли. Палатка воспламенилась прямо на территории водохранилища. Товарищ погибшего получил ожоги и вызвал спасателей. Его эвакуировали на берег и передали полиции.
Шахты
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