Горный удар произошел на шахте в Кузбассе

Горный удар случился на шахте «Таштагольская» в Кузбассе на глубине 294 метра. Об этом написали «Известия» со ссылкой на сообщение администрации шахты.

Причиной стала подвижка грунта. Из шахты эвакуировали 252 горняков. По данным издания, обвала не произошло и никто не пострадал.

Сейчас всех шахтеров вывели на поверхность, рассказали ТАСС в региональном ГУ МЧС.

«На месте работают три отделения горноспасателей и оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона», — добавили в ведомстве.

Причина происшествия устанавливается.

Горный удар — это внезапное стремительное разрушение части массива породы, которая прилегает к подземной горной выработке.

Ранее, в апреле, в Кузбассе после обрушения породы в шахте «Талдинская-Западная» под завалами оказались двое горняков.