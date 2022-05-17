Горный удар произошел на шахте в Кузбассе
Горный удар произошел на шахте «Таштагольская» в Кузбассе, всех горняков эвакуировали
Горный удар случился на шахте «Таштагольская» в Кузбассе на глубине 294 метра. Об этом написали «Известия» со ссылкой на сообщение администрации шахты.
Причиной стала подвижка грунта. Из шахты эвакуировали 252 горняков. По данным издания, обвала не произошло и никто не пострадал.
Сейчас всех шахтеров вывели на поверхность, рассказали ТАСС в региональном ГУ МЧС.
«На месте работают три отделения горноспасателей и оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона», — добавили в ведомстве.
Причина происшествия устанавливается.
Горный удар — это внезапное стремительное разрушение части массива породы, которая прилегает к подземной горной выработке.
Ранее, в апреле, в Кузбассе после обрушения породы в шахте «Талдинская-Западная» под завалами оказались двое горняков.