facebook_pixel
    17 мая 2022, 12:44

    Горный удар произошел на шахте в Кузбассе

    Горный удар произошел на шахте «Таштагольская» в Кузбассе, всех горняков эвакуировали

    Оксана Кириллова

    Горный удар случился на шахте «Таштагольская» в Кузбассе на глубине 294 метра. Об этом написали «Известия» со ссылкой на сообщение администрации шахты.

    Горный удар произошел на шахте в Кузбассе

    Причиной стала подвижка грунта. Из шахты эвакуировали 252 горняков. По данным издания, обвала не произошло и никто не пострадал.

    Сейчас всех шахтеров вывели на поверхность, рассказали ТАСС в региональном ГУ МЧС.

    «На месте работают три отделения горноспасателей и оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона», — добавили в ведомстве.

    Причина происшествия устанавливается.

    Горный удар — это внезапное стремительное разрушение части массива породы, которая прилегает к подземной горной выработке.

    Ранее, в апреле, в Кузбассе после обрушения породы в шахте «Талдинская-Западная» под завалами оказались двое горняков.