Происшествия 18 февраля 2024, 21:30 В Кузбассе эвакуировали рабочих из-за горного удара на шахте «Таштагольская» В Кузбассе из-за горного удара эвакуировали 163 горняков шахты «Таштагольская» Freepik

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В Кузбассе эвакуировали 163 горняков шахты «Таштагольская» после горного удара. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

«Произошел горный удар магнитудой 2,4. Проводится эвакуация шахтеров», — уточнило издание.

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По информации управляющей компании Evraz, на поверхность вывели всех рабочих, которые были на смене. Пострадавших нет.

Геодинамическое явление зарегистрировали вечером 18 февраля. В последний раз горный удар в этом районе зафиксировали в мае 2022 года. Рудная шахта находится в Таштагольском районе Кемеровской области.

Несколько дней назад группа рабочих осталась в шахте золотого рудника в пригороде турецкого Эрзинджана после схода оползня.

В конце ноября прошлого года при обрушении в забайкальском руднике «Омчак» погибли два шахтера, приехавшие в регион на заработки из Иркутской и Челябинской областей. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасном производстве.