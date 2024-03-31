Происшествия 31 марта 2024, 14:51 ВСУ сбросили на белгородское село Богун-Городок 3 взрывных устройства с дрона Гладков: украинский дрон сбросил три взрывных устройства на Богун-Городок губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

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ВСУ утром 31 марта атаковали село Богун-Городок Борисовского района с помощью беспилотника. БПЛА противника сбросил три взрывных устройства на территории населенного пункта, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате случившегося, по данным губернатора, никто не пострадал. Но в селе зафиксировали повреждения — у одного из частных домов пострадала кровля.

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Кроме того, при атаке повредило один легковой автомобиль, добавил Гладков. На месте направили оперативные службы.

Утром в воскресенье на подлете к Белгороду сбили 10 воздушных целей. В Минобороны сообщили об уничтожении 10 снарядов РСЗО Vampire. По информации Гладкова, в результате пострадала женщина.