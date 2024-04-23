Происшествия 23 апреля 2024, 01:04 ПВО сбила несколько воздушных целей на Белгородом Гладков сообщил о сбитых воздушных целях на подлете к Белгороду Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

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Система ПВО уничтожила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — уточнил он.

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Гладков отметил, что в результате прилета в поселке Разумное в частном жилом доме выбило окна и посекло фасад здания. Также пострадал один легковой автомобиль. Информация о последствиях воздушной атаки уточняется.

Днем, 22 апреля, система противовоздушной обороны сбила украинской беспилотник в Белгородской области, его фрагменты рухнули во дворе многоквартирного дома.

В Белгороде и Белгородском районе включали сирену ракетной опасности. Власти предупредили местных жителей, что громкие звуки связаны с работой авиации ВКС России.