Важное 22 апреля 2024, 16:21 Выпущенную из комплекса «Точка-У» ракету сбили на подлете к Белгороду Минобороны: над Белгородом сбили ракету, выпущенную из комплекса «Точка-У» РИА «Новости»

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ВСУ вновь атаковали Белгородскую область. Система ПВО сбила одну воздушную цель на подлете к Белгороду. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — добавил он.

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По данным Минобороны, около 15:40 ВСУ попытались совершить террористическую атаку c применением тактического ракетного комплекса «Точка-У». Дежурные средства ПВО сбили ракету.

В Белгороде и Белгородском районе звучала сирена ракетной опасности. Власти предупреждали горожан, что громкие звуки в этом районе связаны с работой авиации ВКС России.

Ранее российские военные уничтожили американскую гаубицу, из которой украинские бойцы стреляли по Белгороду.