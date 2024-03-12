Происшествия 12 марта 2024, 10:23 ПВО ночью сбила 25 украинских беспилотников над территорией России Минобороны: ВСУ ночью запустили 25 дронов над российскими регионами РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские военные в ночь на вторник, 12 марта, совершили очередную террористическую атаку, применив беспилотники самолетного типа. Над территорией российских регионов они запустили 25 беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В оборонном ведомстве отметили, что российские системы ПВО перехватили и ликвидировали два дрона в Московской, один в Ленинградской областях. Еще семь беспилотников уничтожены в Белгородской области. Над Курской областью перехвачены 11 БПЛА, над Брянской — один, над Тульской — один, над Орловской — два.

Реклама

Власти Белгородской области сообщили позднее, что в результате атаки ранение получила местная жительница. Медики зафиксировали у пострадавшей осколочное ранение лица, госпитализация не потребовалась.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ наращивают силы в 10 километрах от Белгородской области. Украинские военные прячут технику за жилыми объектами.