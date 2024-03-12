Мир 12 марта 2024, 09:43 ВСУ начали наращивать группировку рядом с Белгородской областью Марочко: ВСУ наращивают силы рядом с Белгородской областью РИА «Новости»

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Украинское военное руководство начало наращивать силы в городе Волчанск в Харьковской области, который находится в 10 километрах от Белгородской области. Об этом рассказал, ссылаясь на свои источники, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Его слова привело РИА «Новости».

Марочко пояснил, что ВСУ прикрываются гражданской инфраструктурой. Они размещают личный состав на гражданских объектах, а военную технику прячут в жилых постройках и на приусадебных участках.

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В ночь на вторник, 12 марта, ВСУ атаковали несколько российских регионов, запустив беспилотники самолетного типа. В их числе оказалась Белгородская область. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что дежурные средства ПВО сбили пять воздушных целей.