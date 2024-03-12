12 марта 2024, 09:41
Женщина пострадала при обстреле Шебекино со стороны ВСУ
Губернатор Белгородской области Гладков: ВСУ атаковали город Шебекино
Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, в результате атаки украинских боевиков пострадал один человек.
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«У женщины осколочное ранение лица, рану обработали на месте, госпитализация не потребовалась», — подчеркнул Гладков.
Повреждения получили шесть разных частных домов. Также пострадали здания магазина, центральной районной больницы, детского сада и техникума и две легковушки.
Оперативные службы уже приступили к работам на местах.
Утром 12 марта в Белгородском районе сработала система противовоздушной обороны. Средства ПВО ликвидировали пять воздушных целей. Четыре беспилотника сбили в Борисовском районе. В ходе атаки порождения получили окна частных домов, хозяйственная постройка и покрытие школьного стадиона.
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко предупредил, что ВСУ начали наращивать силы в городе Волчанск в Харьковской области, расположенном всего в 10 километрах от Белгородской области.
ВСУ
Украина
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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