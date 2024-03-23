Происшествия 23 марта 2024, 15:28 Состояние двух пострадавших при теракте в Crocus City Hall детей назвали тяжелым Львова-Белова: 2 оставшихся в больнице после теракта ребенка в тяжелом состоянии РИА «Новости»

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В больнице после теракта в Crocus City Hall в настоящий момент остались четыре ребенка. Состояние двух из них медики оценили как тяжелое, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова в эфире телеканала «Россия 24».

«В настоящее время, по предварительной информации, трое детей у нас погибших, пятеро пострадавших. Один уже дома, четверо в больнице, из них двое — в тяжелом состоянии», — пояснила она.

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По словам Львовой-Беловой, речь идет о мальчике и девочке. Первый ребенок поступил с огнестрельным ранением, второй — с отравлением угарным газом.

Детский омбудсмен добавила, что информации о возможном нахождении несовершеннолетних под завалами концертного зала нет.

Львова-Белова запланировала на вечер или воскресенье, 24 марта, визит к тем детям, которые находятся в больницах после теракта. Она пообщается с родителями и врачами.

Она уточнила, что принимавших участие в соревнованиях в Crocus City Hall по танцевальному спорту во время произошедшего эвакуировали. Среди юных спортсменов никто не пострадал.

Жертвами теракта в Crocus City Hall стали, по последним данным, 115 человек, в том числе трое детей. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.