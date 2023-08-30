Транспорт 30 августа 2023, 02:24 Все рейсы в аэропорту Пскова отменили Ведерников сообщил об отмене всех рейсов аэропорта Пскова на 30 августа Скриншот видео из Telegram-канала губернатора Псковской области / Telegram

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В аэропорту Пскова отменили все рейсы на 30 августа. Ограничения будут действовать до выяснения характера вероятных повреждений взлетно-посадочной полосы, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Михаил Ведерников.

«Принято решение об отмене всех рейсов на завтра (то есть уже на сегодня — на 30 августа)», — уточнил он.

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Ведерников отметил, что, по предварительным оценкам, ущерб воздушной гавани нанесли незначительный. Однако ночью убедиться в этом сложно.

«Если все в порядке, в четверг аэропорт возобновит работу в штатном режиме», — заключил губернатор Псковской области.

Он также обратил внимание, что жертв в результате ЧП нет. Все службы находятся на месте.

Взрывы прогремели в районе аэропорта Пскова Кресты вечером 29 августа. СМИ сообщали, что города атаковали около 20 дронов. В здании воздушной гавани начался пожар.