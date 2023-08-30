Важное 30 августа 2023, 00:21 Атаку беспилотников назвали предварительной причиной взрывов в Пскове Mash: предварительной причиной взрывов в Пскове может быть атака беспилотников «ВКонтакте»

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Серия взрывов раздалась в Пскове. По предварительной версии, причиной может быть атака атака украинских беспилотников. Очевидцы сообщают о прилете около 20 дронов, указал Telegram-канал Mash.

Местные жители сообщили в социальных сетях о сильном пожаре в районе местного аэропорта. Над городом, указали авторы канала, стоит вой мигалок и сирен.

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Как отмечали очевидцы, детонацию слышали по всему городу. Удары начались в 23:40 по московскому времени, уточнял Telegram-канал Baza.

На месте работает система противовоздушной обороны. После атаки в аэропорте начался пожар. Небо над Псковом временно закрыли. Также перекрыли все выезды к воздушной гавани. Самолеты перенаправили в аэропорты соседних областей.