07 июня 2023, 16:15
Полторы тысячи человек эвакуировали из затопленных населенных пунктов в Херсонской области
Сальдо: 1,5 тыс. человек эвакуировали из затопленных населенных пунктов Херсонской области
Из затопленных населенных пунктов в Херсонской области эвакуировали полторы тысячи человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы региона Владимир Сальдо.
«Для приема людей открыты 48 пунктов временно размещения на 2,7 тысячи мест. На помощь Херсонщине пришли специалисты и спецтехника МЧС России», — написал он.
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По данным Сальдо, в верховьях зоны затопления у Новой Каховки вода начала спадать, а в низовьях — у Алешек и Голой Пристани — 7 июня ожидается максимум наводнения. После этого также должен начаться спад воды.
Врио главы области подчеркнул, что самые сложные часы уже позади. По его оценке, система оказания помощи населению налажена и работает хорошо.
«Данных о жертвах среди гражданского населения на этот час не поступало», — подчеркнул Сальдо.
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