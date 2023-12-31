Происшествия 31 декабря 2023, 16:48 «Огромный объем работ». Гладков рассказал о восстановлении Белгорода после атаки ВСУ Гладков назвал беспрецедентным уровнем агрессии удар ВСУ по Белгороду Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков доложил председателю правительства Михаилу Мишустину о ситуации в Белгороде после обстрела ВСУ. В том числе глава региона рассказал о восстановлении города. Гладков опубликовал соответствующий пост в Telegram-канале.

Минувшей ночью для первичной ликвидации последствий атаки на улицы вышли более двух тысяч человек. Среди них — сотрудники «Белгорблагоустройства», волонтеры и специалисты подрядных организаций. Они убирали осколки, мусор и сожженный транспорт.

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«В ближайшее время проведем оперативное совещание и продолжим восстановление. Впереди предстоит выполнить огромный объем работ», — подчеркнул Гладков.

Он добавил, что Белгородская область еще не сталкивалась с подобным уровнем агрессии. Это самые тяжелые последствия атак ВСУ за почти двухлетний период, отметил губернатор.

Ранее Гладков сообщил, что после украинского удара по Белгороду разрушения зафиксировали в 37 многоэтажных домах, трех частных домовладениях, 453 квартирах и семи социальных объектах. Также удалось установить владельцев 53 поврежденных автомобилей.