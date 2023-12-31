Важное 31 декабря 2023, 14:17 Минздрав сообщил о 107 пострадавших при обстрелах Белгорода со стороны ВСУ Минздрав: от ударов ВСУ по Белгороду пострадали 107 человек Russian Ministry of Emergency Si/XinHua/globallookpress

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Жертвами обстрелов Белгорода стали 24 человека, пострадали 107 жителей. Об этом рассказали в Минздраве России, сообщил RT.

«В результате обстрела Белгорода со стороны Украины пострадал 131 человек, в том числе 18 детей. Из них 24 человека погибли, в том числе четыре ребенка», — указали в ведомстве.

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По информации Минздрава, в федеральные медучреждения в тяжелом состоянии поступили 25 жителей Белгорода, в том числе шесть детей.

Во время перелета на спецборте пострадавших сопровождали специалисты Минздрава, психологи МЧС, а также врачи отряда «Центроспас». В самолете Ил-76 размещалось современное оборудование, аппараты ИВЛ и специальные медицинские модули.

Украинские военные 30 декабря выпустили по городу ракеты. После обстрелов в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко и группа МЧС. По словам омбудсмена Марии Львовой-Беловой, врачи оказывают всем пострадавшим профессиональную медицинскую помощь.