Эксклюзив 28 февраля 2023, 23:00 Работу пожарных у загоревшегося в Краснодаре ресторана засняли на видео Работа пожарных в горящем ресторане Краснодара попала на видео

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Сильный пожар произошел на крыше ресторана на Кубанской набережной в Краснодаре. В распоряжение «360» попало видео с места событий.

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По данным регионального МЧС, пожарно-спасательный гарнизон получил сообщение о возгорании в 20:25. Первое подразделение было на месте уже в 20:30.

Тушением пожара в Краснодаре занимались 100 человек и 32 единиц техники. Возгоранию присвоили третий ранг сложности. Согласно последним данным, пожар в ресторане локализовали в 21:18.

Общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из рядом стоящего здания пять человек.

В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания. В результате происшествия пострадавших нет. Прокуратура западного округа Краснодара назначила проверку.