Проверку безопасности учебных заведений начали в Ульяновской области

В село Вешкайма, где неизвестный мужчина устроил стрельбу в детском саду, выехали первый вице-губернатор региона Игорь Эдель и вице-губернатор Александр Коробко. Об этом «360» сообщили в пресс-службе главы Ульяновской области.

В ведомстве отметили, что губернатор Алексей Русских в данный момент находится на форуме «Иннопром». Сразу после возвращения он выедет в село.

«Сейчас поручил оказать всю необходимую социальную, медицинскую, психологическую помощь всем семьям погибших и всем участникам происшествия. По его поручению проводится комплексная проверка всех образовательных учреждений региона на предмет безопасности», — заявили в пресс-службе.

Вооруженный охотничьим ружьем ИЖ-27 мужчина ворвался в детский сад «Рябинка» села Вешкайма во время тихого часа и устроил стрельбу. По предварительным данным, он убил двоих детей и нянечку, а также ранил еще одну сотрудницу заведения. После стрельбы мужчина покончил с собой.

По данным СМИ, ружье зарегистрировано на 67-летнего охотника, но стрелок из детского сада выглядит намного моложе. Его личность пока не установили. Владельца оружия сейчас разыскивают сотрудники полиции. Что стало мотивом для нападения, пока не известно. На место прибыли криминалисты.