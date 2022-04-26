Стала известна личность напавшего на детский сад в Ульяновской области

Владелец ружья, из которого неизвестный мужчина устроил стрельбу в детском саду в селе Вешкайма, пропал. Об этом «360» сообщил его сын. Он уточнил, что отец вместе с молодым соседом отправились в карьер пострелять. После этого он перестал выходить на связь.

По словам собеседника «360», он уже попросил друзей, чтобы они помогли ему найти отца. Сам он находится в Ульяновске и до Вешкаймы еще не доехал.

«Может быть у него кто-то отобрал оружие, а он лежит без сознания. Он с каким-то молодым человеком поехал в карьер пострелять, тот очень просил сделать выстрел из ружья. Его имени я не знаю, он знаком только с отцом. Он сегодня приходил к моей матери и искал сына», — рассказал сын владельца оружия.

По данным Telegram-канала Baza, речь идет о 25-летнем местном жителе, который собирался вместе с владельцем ружья пострелять. Молодой человек живет на той же улице, где расположен детский сад.

Мужчина с охотничьим ружьем «ИЖ-27» устроил стрельбу в детском саду «Рябинка» села Вешкайма во время тихого часа. Он ранил одну из сотрудниц, застрелил нянечку и двоих детей, а после покончил с собой.

Владельцем оружия оказался 67-летний охотник, но стрелок из детского сада намного моложе. По предварительным данным, это 25-летний местный житель. Хозяин ружья не выходит на связь, сейчас идут его поиски. Власти Ульяновской области объявили о проверке безопасности всех учебных заведений региона.