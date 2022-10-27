Пропавшую 12-летнюю школьницу нашли зверски убитой в Ростовской области | 360°

Происшествия 27 октября 2022, 05:37 Пропавшую 12-летнюю школьницу нашли зверски убитой в Ростовской области СК РФ возбудил дело после убийства 12-летней девочки в Ростовской области РИА "Новости"

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Уголовное дело об убийстве возбудили после обнаружения мертвой 12-летней девочки. Тело ребенка с признаками насильственной смерти нашли в Усть-Донецком районе, сообщил Следственный комитет РФ по Ростовской области.

Школьница пропала 24 октября в хуторе Тереховский. В ходе осмотра криминалисты зафиксировали на теле девочки колото-резаные раны и черепно-мозговую травму.

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В настоящее время следователи назначили необходимые экспертизы. Уголовное дело передали в первый отдел по расследованию особо важных дел.

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Ранее в Саратове задержали 14-летнюю девушку, которую подозревают в убийстве десятилетней сестры. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего с особой жестокостью».

Также сообщалось, что житель Хабаровского края изнасиловал и убил падчерицу, а потом ранил жену ножом.