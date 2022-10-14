Восьмиклассница зарезала десятилетнюю сестру в Саратове | 360°

Криминал 14 октября 2022, 10:55 Поделиться Telegram

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Viber Восьмиклассница зарезала десятилетнюю сестру в Саратове СК сообщил о задержании школьницы в Саратове по подозрению в убийстве сестры

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Правоохранительные органы в Саратове задержали 14-летнюю девушку, подозреваемую в убийстве десятилетней сестры. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Следственного комитета.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего с особой жестокостью».

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По данным следователей, мама детей вечером 13 октября после прихода домой обнаружила тело десятилетней девочки со следами термического воздействия и множественными ножевыми ранениями. Она обратилась в полицию, прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть ребенка.

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Оперативники задержали подозреваемую в убийстве 14-летнюю сестру погибшей, с ней проводятся следственные действия.

Ранее суд Свердловской области осудил на девять лет колонии строго режима жителя поселка Свободный за убийство подруги.

Также сообщалось, что житель Берлина зарезал беженку с Украины на глазах ее детей.

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