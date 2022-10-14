Восьмиклассница зарезала десятилетнюю сестру в Саратове | 360°

Все новости

Мир

15 октября 2022, 20:58

Россия получила опыт борьбы с НАТО в рамках спецоперации

Мир

15 октября 2022, 20:54

Шансы Украины на дальнобойное оружие США назвали незначительными

Реклама

Москва

15 октября 2022, 20:54

Перевозивший мобилизованных автобус попал в аварию при выезде из Москвы

Подмосковье

15 октября 2022, 20:44

Фестиваль-конкурс «Хрустальный башмачок — дети» прошел в Луховицах

Мир

15 октября 2022, 20:31

Румынию уличили в продаже электричества по завышенным ценам

Мир

15 октября 2022, 20:26

Полиция Норвегии задержала россиянина из-за управления дроном

Мир

15 октября 2022, 20:19

США предрекли резкое снижение поставок вооружения на Украину

Происшествия

15 октября 2022, 20:17

Число погибших в аварии на угольной шахте в Турции возросло до 41

Общество

15 октября 2022, 20:17

Кабмин направил на ликвидацию вреда в Усолье-Сибирском 257 миллионов рублей

Криминал

14 октября 2022, 10:55

Восьмиклассница зарезала десятилетнюю сестру в Саратове

СК сообщил о задержании школьницы в Саратове по подозрению в убийстве сестры

Читать 360tv в

Правоохранительные органы в Саратове задержали 14-летнюю девушку, подозреваемую в убийстве десятилетней сестры. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Следственного комитета.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего с особой жестокостью».

Реклама

По данным следователей, мама детей вечером 13 октября после прихода домой обнаружила тело десятилетней девочки со следами термического воздействия и множественными ножевыми ранениями. Она обратилась в полицию, прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть ребенка.

Реклама

Оперативники задержали подозреваемую в убийстве 14-летнюю сестру погибшей, с ней проводятся следственные действия.

Ранее суд Свердловской области осудил на девять лет колонии строго режима жителя поселка Свободный за убийство подруги.

Также сообщалось, что житель Берлина зарезал беженку с Украины на глазах ее детей.

Саратов

Следственный комитет России

0

0

3

1

0

0

Реклама

Реклама