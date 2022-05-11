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    11 мая 2022, 13:26

    Житель Хабаровского края убил падчерицу после изнасилования и ранил жену

    Артур Блянихов

    В Хабаровском крае местный житель изнасиловал и убил падчерицу, ранил ножом жену и покончил с собой. Об этом сообщило РИА «Новости».

    ИА Nаtiоn Nеws уточнило, что преступление произошло в поселке Ванино. Женщина вместе с маленьким сыном вернулась домой и застала супруга, насиловавшего ее 15-летнюю дочь. Возник конфликт, в ходе которого мужчина зарезал девочку и ранил жену. Сосед услышал крики и попытался проникнуть в квартиру.

    «Женщину удалось спасти, она также получила несколько ножевых ранений. Она доставлена в районную больницу вместе с ребенком, им ничего не угрожает», — рассказал инсайдер.

    По данным информагентства, сам мужчина свел счеты с жизнью. Возбуждено уголовное дело.