Житель Хабаровского края убил падчерицу после изнасилования и ранил жену

В Хабаровском крае местный житель изнасиловал и убил падчерицу, ранил ножом жену и покончил с собой. Об этом сообщило РИА «Новости».

ИА Nаtiоn Nеws уточнило, что преступление произошло в поселке Ванино. Женщина вместе с маленьким сыном вернулась домой и застала супруга, насиловавшего ее 15-летнюю дочь. Возник конфликт, в ходе которого мужчина зарезал девочку и ранил жену. Сосед услышал крики и попытался проникнуть в квартиру.

«Женщину удалось спасти, она также получила несколько ножевых ранений. Она доставлена в районную больницу вместе с ребенком, им ничего не угрожает», — рассказал инсайдер.

По данным информагентства, сам мужчина свел счеты с жизнью. Возбуждено уголовное дело.