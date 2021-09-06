Пропавший в Каспийском море катер обнаружили пограничники

Недалеко от острова Тюлений (Республика Дагестан) нашли пропавший в Каспийском море катер. Его искали с 5 сентября.

Катер «Корвет-750А», на котором находились семь человек, обнаружили сотрудники пограничного управления в районе западной оконечности острова Тюлений. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МЧС по Астраханской области.

Как сообщили в ведомстве, никто из людей, находившихся на борту катера не пострадал, в медицинской помощи они не нуждаются.

Ранее группа из семи туристов, плывших на катере «Корвет-750-А» из Волгограда в Махачкалу, перестала выходить на связь. По данным ГУ МЧС по Астраханской области, в качестве туристической группы в территориальных органах ведомства путешественники не регистрировались.