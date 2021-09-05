По предварительным данным, на пропавшем в Каспийском море катере находятся трое детей и четверо взрослых. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Информации точной пока нет, но тот человек, который звонил [и заявил о пропаже группы], сообщил, что там четверо взрослых и трое детей», — привело агентство слова своего собеседника.

Он также уточнил, что сообщение о вероятной пропаже катера поступило из Санкт-Петербурга, там же расположен порт приписки судна.

Ранее стало известно, что группа из семи туристов, плывших на катере «Корвет-750-А» из Волгограда в Махачкалу, перестала выходить на связь. По данным ГУ МЧС по Астраханской области, в качестве туристической группы в территориальных органах ведомства путешественники не регистрировались.

Сейчас местонахождение катера и плывших на нем людей неизвестно. МЧС проинформировало об этом администрацию морских портов Каспийского моря для координации поисков.