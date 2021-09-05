Семь пассажиров катера пропали по пути из Волгограда в Махачкалу

Группа из семи туристов, плывших на катере «Корвет-750-А» из Волгограда в Махачкалу, перестала выходить на связь. Об этом спасателям сообщили родственники пассажиров.

По данным ГУ МЧС по Астраханской области, путешественники не регистрировались в качестве туристической группы в территориальных органах ведомства.

Сотрудники пограничного управления заявили, что 31 августа катер находился на 137-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала. Последний раз туристы связывались с родственниками по спутниковому телефону в 09:15.

В настоящее время местонахождение катера и плывших на нем людей неизвестно. МЧС проинформировало об этом администрацию морских портов Каспийского моря для координации поисков.