Пропавших в Красноярском крае девочек нашли в подъезде

Сотрудники полиции нашли двух девочек, которые пропали в Красноярском крае ночью 19 октября. Школьниц обнаружили спящими в подъезде, написало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД.

«Нашлись. Спали в подъезде», — кратко ответили представители ведомства.

Девочки пропали в понедельник 18 октября, они не вернулись домой ночевать. Тогда мачеха одной из девочек обратилась в полицию — после того как потеряла свою падчерицу. Правоохранители предположили, что школьница осталась у подруги, но второй тоже не было дома ночью. На поиски детей созвали всю команду регионального уголовного розыска, поиски завершились благополучно.

Ранее следователи начали вести дело о другой пропавшей девочке, судьба которой завершилась трагически — ее нашли мертвой в нескольких километрах от дома в Вологде. Главная подозреваемая уже известна — ею стала 40-летняя Ульяна, состоящая на учете у психиатра. Предположительно она заманила ребенка в свою квартиру. Женщину задержали, когда она попыталась уехать из города.