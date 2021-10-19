Две девочки пропали в Красноярском крае

Сотрудники полиции в одном из населенных пунктов Красноярского края начали разыскивать двух пропавших девочек. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Красноярскому краю, написало агентство «Интерфакс».

Возраст пропавших школьниц — 11 лет. На их поиски отправили группу сотрудников уголовного розыска, инспекторов по делам несовершеннолетних, участковых уполномоченных и отряды полиции.

Об исчезновении детей сообщила их мачеха. Она рассказала, что одна из девочек не вернулась домой. Позже полицейские предположили, что школьница осталась на ночь у своей подруги, но выяснилось, что та тоже не ночевала дома.

Сейчас полицейские уже начали определять круг общения пропавших и проверять места, где они могут оказаться.

Ранее пропавшую в Вологде девочку нашли мертвой через два дня после ее исчезновения. В поисках участвовали 640 человек, среди которых были и волонтеры. Подозреваемую в ее убийстве уже задержали — ею стала женщина по имени Ульяна, которую вычислили по камерам наблюдения.