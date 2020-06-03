Пропавшего в Красноярске шестилетнего мальчика нашли мертвым в реке

«Мой муж был на рыбалке и обнаружил его, вызвал полицию. Сейчас с охранниками ждут полицию на месте», — написала в комментариях к посту о поиске малыша жительница Красноярска Юлия.

Шестилетний ребенок играл у дома в Красноярске и пропал около 19:00. Родители вместе с добровольцами начали поиски — искали всю ночь. В итоге труп ребенка нашли рано утром на острове Татышев — это в трех километрах от дома малыша. Эту информацию подтвердили «Московскому комсомольцу» и в местной полиции.

Район, где жил мальчик, находится у реки Енисей. Полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.

Ранее подобный случай произошел под Псковом, там пропала трехлетняя девочка. Ее искали всем селом пять дней и нашли в реке Кебь. По предварительной информации, девочка играла рядом с водой, ее накрыло волной, и ребенок утонул. А мальчика, пропавшего под Вологдой, искали два месяца.