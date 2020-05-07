    07 мая 2020, 20:41

    Тело пропавшего два месяца назад мальчика нашли в реке под Вологдой

    Дарья Морозова

    Почти два месяца спасатели искали пропавшего под Вологдой семилетнего мальчика. В итоге его тело нашли в реке. Об этом сообщил портал «Вести».

    По данным ИА Nаtiоn News, ребенок пропал в середине марта. Его искали спасатели, сотрудники МЧС и волонтеры. Следствие установило, что школьник играл у реки со своей сестрой. В итоге дети провалились под лед. Девочку вытащили, а вот мальчика унесло быстрым течением. Следственный комитет проводит проверку инцидента.