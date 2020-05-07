Тело пропавшего два месяца назад мальчика нашли в реке под Вологдой

По данным ИА Nаtiоn News, ребенок пропал в середине марта. Его искали спасатели, сотрудники МЧС и волонтеры. Следствие установило, что школьник играл у реки со своей сестрой. В итоге дети провалились под лед. Девочку вытащили, а вот мальчика унесло быстрым течением. Следственный комитет проводит проверку инцидента.