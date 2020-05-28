28 мая 2020, 16:45
Трехлетнюю девочку нашли утонувшей спустя 5 дней поисков под Псковом
Трехлетняя девочка пропала без вести в Псковской области. Спустя пять дней ее тело нашли в реке Кебь. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ.
Тело погибшего ребенка нашел совместный патруль полицейских и волонтеров 28 мая, в 13:30, в акватории реки Кебь. Девочку искали пять дней. Тело обнаружили на два километра ниже по течению от места, где она, предположительно, упала в воду. Рядом находится садоводческое товарищество «Кебь».
Специалисты осмотрели тело ребенка — следов насильственной смерти не обнаружили. По предварительным данным, девочка утонула. Чтобы установить точную причину ее смерти, следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу.
Ранее СК России по Псковской области возбудил уголовное дело по факту исчезновения ребенка.