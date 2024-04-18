18 апреля 2024, 03:53
Пропавшего мальчика из Бурятии нашли мертвым
СК РФ раскрыл подробности гибели мальчика в реке в Бурятии
Восьмилетний мальчик, которого несколько дней искали в Бичурском районе Бурятии, утонул в реке. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по региону.
По предварительным данным, ребенок мог оступиться на берегу и упасть в воду. Одной из поисковых групп тело ребенка было обнаружено на острове посреди реки.
Реклама
По факту гибели проводятся все необходимые действия, направленные на установление полной картины происшествия.
Ранее в Казани семилетний мальчик утонул в бассейне одного из фитнес-клубов в Советском районе, возбуждено уголовное дело. В прокуратуре сообщили о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Надзорное ведомство взяло расследование под контроль.
В марте в Башкирии утонул пятилетний ребенок. Тело мальчика нашли в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса.
Уголовное дело
Дети
Башкирия
Россия
Бурятия
Реки
Реклама
Реклама