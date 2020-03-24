Пропала «заначка». В московской больнице потеряли посылку с деньгами в книге с необычным названием

45-летняя москвичка и не предполагала, что у ее сына может быть целый тайник с валютой, да еще и спрятанный в обычную книгу. Еще больше она не ожидала, что этот тайник может бесследно исчезнуть… в больнице.

Жительница Москвы обратилась в полицию с просьбой найти посылку, которую она передала своему сыну в больницу. Как рассказал «360» источник в правоохранительных органах, помимо еды, медикаментов и книг, в ней находилось еще кое-что важное. Тайник с деньгами, о котором знал, скорее всего, только сын.

Молодой человек, видимо, решил, что в клинике ему будет спокойнее со своими накоплениями, и попросил маму привезти книгу с интригующим названием «К черту все, берись и делай». Вызов, похоже, приняли те, кто открыл это «чтиво». И не раздумывая, забрали себе «почитать» — умахнув все, что сопровождало посылку — лекарства, вещи и некоторые продукты.

Посылка не дошла до адресата. В заявлении о краже — 35 тысяч рублей, около 400 долларов и 450 евро. По крайней мере, на такой сумме настаивает сын.

Кому досталась эта «дорогостоящая» книга — выясняют в полиции.

Еще неожиданных краж. В Саратове в одном из магазинов мужчина вынес из супермаркета несколько пачек подгузников. В аэропорту Домодедово мужчина устроил себе бесплатный шопинг — набрал одежду в разных магазинах и ни за что не заплатил.