Приоделся и захватил вещей с собой. Тамбовчанин совершил «криминальный вояж» в Домодедово

Житель Тамбова не дал скучать работникам пустеющего из-за коронавируса аэропорта «Домодедово». Мужчина устроил себе бесплатный шопинг — набрал одежду в разных магазинах, ни за что не заплатил и был таков. Как рассказали в пресс-службе МВД России, спустя всего несколько дней он попался на том же месте преступления.

В списке «покупок» у 56-летнего тамбовчанина — все самое нужное. Толстовка для себя, пальто и плащ — для жены и чемодан, в который можно упаковать все обновки. Только вот о самом главном — расплатиться по счету — мужчина, видимо, забыл и спокойно удалился из торговых точек. К слову, покупки он сделал в трех разных магазинах аэропорта.

Бдительные сотрудники обратились в полицию с просьбой найти «невнимательного» покупателя. Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Но особо искать любителя шоппинга не пришлось — спустя несколько дней мужчина сам вернулся в аэропорт за новой порцией обновок. Там его и задержали.

Позже выяснилось, что мужчина — вор со стажем. Меньше месяца назад он вышел из тюрьмы, где он также отбывал срок за кражи. Подозреваемый арестован и снова по той же статье — «Кража».