Житель Саратова украл из магазина несколько упаковок памперсов

На кадрах видеозаписи мужчина в черной куртке и шапке ждет удобного момента на крыльце магазина. Когда один из работников уходит в служебное помещение, главный герой заходит в магазин и уже меньше чем через минуту выскакивает на улицу с упаковками подгузников.

«Данная запись была незамедлительно передана в полицию, а по факту кражи написано заявление. Установить личность злоумышленника, как и его мотивы, пока не удалось», — рассказал источник kp.ru.

Согласно статистике, чаще всего в супермаркетах крадут алкоголь и продукты. А вот выбор этого воришки остается загадкой. Возможно, он решил подготовиться к карантину из-за коронавируса.