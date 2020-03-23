23 марта 2020, 18:06
Житель Саратова украл из магазина несколько упаковок памперсов
В Саратове в одном из магазинов Заводского района произошла необычная кража. Мужчина вынес из супермаркета несколько пачек подгузников. Происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на свой источник.
На кадрах видеозаписи мужчина в черной куртке и шапке ждет удобного момента на крыльце магазина. Когда один из работников уходит в служебное помещение, главный герой заходит в магазин и уже меньше чем через минуту выскакивает на улицу с упаковками подгузников.
«Данная запись была незамедлительно передана в полицию, а по факту кражи написано заявление. Установить личность злоумышленника, как и его мотивы, пока не удалось», — рассказал источник kp.ru.
Согласно статистике, чаще всего в супермаркетах крадут алкоголь и продукты. А вот выбор этого воришки остается загадкой. Возможно, он решил подготовиться к карантину из-за коронавируса.