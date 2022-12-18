Происшествия 18 декабря 2022, 21:51 Пожар в загоревшейся после обстрела ВСУ больнице ликвидировали Мэр Кулемзин: пожар в донецкой больнице после обстрела ВСУ ликвидировали Telegram

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Пожар в загоревшейся после обстрела ВСУ больнице ликвидировали. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

«В результате обследования поврежденных корпусов больницы имени Калинина очагов горения не обнаружено. Информация о пострадавших и степени разрушений уточняется», — написал он.

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Кулемзин также сообщил, что, по предварительным данным, один человек тяжело ранен. Также есть пострадавшие средней тяжести.

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Мэр добавил, что эвакуировать пациентов за пределы корпусов нет необходимости. Их переводят в уцелевшие палаты.

Пожар в больнице имени Калинина произошел после прилетов украинских снарядов. Они попали в крышу и окно шестого корпуса.

Врио главы ДНР Денис Пушилин подтвердил эту информацию. Он также сообщил, что пострадавших среди медицинского персонала нет.

Во время вечернего обстрела Донецка пострадали Киевский, Ворошиловский и Калининский районы города. Боевики повредили здания котельной и общежития № 2 ДонНТУ, в многоэтажках выбиты окна, повреждена кровля.