Происшествия 12 декабря 2022, 12:40 Прокуратура подтвердила версию короткого замыкания в ТЦ «Стройтракт» Прокуратура Балашихи: причиной пожара в ТЦ «Стройтракт» стало короткое замыкание Пресс-служба МЧС России по Московской области

Читать 360tv в

Причиной пожара в торговом центре «Стройтракт» стало короткое замыкание, рассказал прокурор Балашихи Никита Брыкин. В надзорном ведомстве добавили, что в результате ЧП пострадал охранник ТЦ, его госпитализировали, сообщил ТАСС.

Мужчина отравился угарным газом, уточнили в прокуратуре.

Реклама

«По предварительной информации, причиной пожара послужило короткое замыкание», — отметил Никита Брыкин.

Реклама

Пресс-служба МЧС России по Московской области Пресс-служба МЧС России по Московской области Пресс-служба МЧС России по Московской области Пресс-служба МЧС России по Московской области

Ранее в подмосковном МЧС рассказали об «электротехнической» причине возгорания. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Утром 12 декабря загорелось здание торгового центра «Стройтракт» в Балашихе. Огонь распространился на площади 10 тысяч квадратных метров. Специалисты МЧС рассказали, что ТЦ частично обрушился, а пожару присвоили четвертый ранг сложности. Позже возгорание локализовали на всей площади горения.