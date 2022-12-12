Важное 12 декабря 2022, 10:57 Площадь пожара в ТЦ «Стройпарк» в Балашихе выросла до 10 тыс. кв. метров МЧС: огонь в горящем ТЦ «Стройпарк» может распространиться на площадь до 10 тыс. кв. м

Читать 360tv в

Огонь в горящем торговом центре «Стройпарк» в Балашихе распространился на площадь до 10 тысяч квадратных метров. Информацию об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области, передал ТАСС.

Пожарные продолжают бороться с пламенем. Сейчас, по данным МЧС, есть угроза распространения огня на все здание.

Реклама

«В 10:19 мск ранг пожара — № 4, площадь пожар — 10 000 кв. метров, угроза распространения пожара на все здание, обрушение конструкций», — сказали в пресс-службе.

Реклама

Ранее в МЧС назвали предварительную причину пожара. Строительные материалы на открытой площадке могли загореться из-за короткого замыкания.