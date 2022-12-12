Важное 12 декабря 2022, 12:08 Пожар в строительном ТЦ Балашихи удалось локализовать ГУ МЧС по Подмосковью: пожар в ТЦ Балашихи локализовали

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Пожар в торговом центре в Балашихе локализовали по всей площади — девять тысяч квадратных метров. Об этом журналистам сообщил начальник управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

«В 11:55 произошла локализация на общей площади девять тысяч квадратных метров. Угроза распространения по второму этажу и части помещений снята», — отметил он.

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Полетыкин напомнил, что крыша здания обрушилась на площади 700 «квадратов». Силы и средства, привлекаемые для тушения, работают на четырех боевых участках.

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Причина возгорания, по-видимому, «электротехническая», но сказать точнее сейчас трудно, подчеркнул начальник управления МЧС по Подмосковью. В этом разберется оперативно-следственная группа.

Стройматериалы загорелись возле торгового центра сегодня утром. Огонь перекинулся на первый этаж ТЦ и быстро распространялся. Пожару присвоили четвертый ранг сложности. Персонал эвакуировали. Пострадал охранник торгового центра, сейчас он находится в районной больнице. Угрозы его жизни нет.