Эксклюзив 21 марта 2023, 12:10 Прокуратура подтвердила опознание друга Свиргунова Прокуратура: родные опознали ушедшего под лед вместе с основателем Cream Soda Киселева Прокуратура Ярославской области

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Близкие опознали Георгия Киселева, который в компании основателя Cream Soda Дмитрия Свиргунова и еще нескольких человек вышел на лед в Ярославской области и провалился. Об этом «360» сообщила региональная прокуратура.

«Опознали двух человек: Дмитрия Свиргунова и Георгия Киселева. Больше никого не опознали и не нашли», — рассказала представительница ведомства.

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Ранее 21 марта представители группы Cream Soda подтвердили тот факт, что Свиргунова и Киселева больше нет. По их словам, опознание прошло утром во вторник.

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Дмитрий и Роман Свиргуновы и их друзья 20 марта около села Диево-Городище вышли на Волгу. Однако лед оказался тонким, и пять человек ушли под воду. Спастись удалось только Валерии Дерман. Аристарх Ухтомский также выбрался, но умер в машине скорой помощи.

Спасатели на ночь останавливали операцию, но сейчас они вновь ищут еще двоих пропавших. Дмитрий Свиргунов и Илья Гадаев создали группу Cream Soda в 2012 году, она прославилась после выхода таких хитов, как «Никаких больше вечеринок» и «Уйди, но останься».