Важное 01 декабря 2023, 19:41 Прокуратура подтвердила гибель человека в результате пожара в Волжском Прокуратура: на месте пожара в Волжском нашли труп Telegram-канал прокуратуры Волгоградской области

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На месте пожара в городе Волжском в Волгоградской области обнаружили труп. Предположительно, умершим является брат хозяйки квартиры, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ведомство организовало проверку в связи с возгоранием в квартире многоэтажки на Пионерской улице. По предварительным данным, пожар вспыхнул около 17:00 на пятом этаже.

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«На месте происшествия обнаружен труп», — заявили сотрудники прокуратуры.

Другие квартиры в результате пожара не получили повреждений. По итогам проверки примут решение о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее мэр Волжска сообщил, что в доме произошел взрыв газа, а в двух квартирах начался пожар. Однако эту информацию опровергли в МЧС России. По данным спасателей, взрыва не было.