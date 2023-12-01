01 декабря 2023, 19:41
Прокуратура подтвердила гибель человека в результате пожара в Волжском
Прокуратура: на месте пожара в Волжском нашли труп
На месте пожара в городе Волжском в Волгоградской области обнаружили труп. Предположительно, умершим является брат хозяйки квартиры, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Ведомство организовало проверку в связи с возгоранием в квартире многоэтажки на Пионерской улице. По предварительным данным, пожар вспыхнул около 17:00 на пятом этаже.
Реклама
«На месте происшествия обнаружен труп», — заявили сотрудники прокуратуры.
Другие квартиры в результате пожара не получили повреждений. По итогам проверки примут решение о принятии мер прокурорского реагирования.
Ранее мэр Волжска сообщил, что в доме произошел взрыв газа, а в двух квартирах начался пожар. Однако эту информацию опровергли в МЧС России. По данным спасателей, взрыва не было.
Пожары
Прокуратура РФ
Реклама
Реклама